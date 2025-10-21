Şanlıurfa'nın koruk suyu "Asma Ekşisi" tescillendi

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda koruk suyu, "Asma Ekşisi" ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek marka haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa mutfağının yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda sağlık dostu ürünleriyle de öne çıktığını belirterek, "Bizler de bu zenginliği geleceğe taşımak ve dünya sofralarına sunmak adına ürünlerimizi tescilleyerek koruma altına alıyoruz. Asma Ekşisi bu vizyonun önemli bir adımıdır" dedi.