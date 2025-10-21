Açık 8.6ºC Ankara
AA 21.10.2025 23:16

Şanlıurfa'nın koruk suyu "Asma Ekşisi" tescillendi

Şanlıurfa'da mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyu "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili aldı.

Şanlıurfa'nın koruk suyu "Asma Ekşisi" tescillendi

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda koruk suyu, "Asma Ekşisi" ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek marka haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa mutfağının yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda sağlık dostu ürünleriyle de öne çıktığını belirterek, "Bizler de bu zenginliği geleceğe taşımak ve dünya sofralarına sunmak adına ürünlerimizi tescilleyerek koruma altına alıyoruz. Asma Ekşisi bu vizyonun önemli bir adımıdır" dedi.

Şanlıurfa Türk Patent ve Marka Kurumu
