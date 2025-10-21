Gaziantep'te yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerine doğru şiddetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Kentin özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde etkili olan yağış bazı caddelerde ise küçük çaplı sele neden oldu. Etkili olan yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sonrası bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü.

Yağış sonrası trafikte aksamalar yaşanırken maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Kentte yağışın gece saatlerinde ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.