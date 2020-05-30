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Şanlıurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.
Kavurga Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 24 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada, olayda yaralanan 6 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden dün çıkan silahlı kavgada 57 yaşındaki Naif G. ve 26 yaşındaki Kasım Y. hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: şanlıurfa haber şanlıurfa arazi kavgasıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:04
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