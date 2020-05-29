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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kavurga Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 8 kişi, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Naif G. ve Kasım Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavganın olduğu bölgede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin olaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Etiketler: arazi kavgası 6 yaralı 2 ölüSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:08
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