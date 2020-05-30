Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı 4 saat sürdü.

Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi? İşte tüm soruların cevabı için gözler bugün yapılan kabine toplantısında görüşüldü. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilgili bakanlıkların çalışmalarına göre karar verildi.

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izinlerinin devam edeceğini söyledi.

Erdoğan “Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek." dedi.

Bu açıklamaya göre 65 yaş ve üstü sokağa çıkma izni yarın da uygulanacak. Yarın saat 14:00-20:00 saatleri arasında 65 yaş ve üstü sokağa çıkabilecek.

65 yaş üstündekiler için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunanları kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek.

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına düzenleme

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına da düzenleme getirildi. Buna göre 20 yaş altını kapsayan kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak düzenleme sonrası 18 yaş ve altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Böylece daha önce 20 yaş altındakiler için uygulanan kısıtlama yaş sınırı 18’e çekilmiş oldu.