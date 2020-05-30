Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşiktaş sahilinde tepki çeken görüntü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.
İstanbul'da Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu.
İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla sahillerde çirkin görüntüler oluştu. Oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.
Etiketler: çöpler Beşiktaş SahiliSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:59
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