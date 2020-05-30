İstanbul'da Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu.

İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla sahillerde çirkin görüntüler oluştu. Oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.