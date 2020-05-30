Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 410 kişi Covid-19'u yendi
[Fotoğraf: AA]
Van'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse yakalanan 500 kişiden, 410'u taburcu edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgın sürecinden bu yana 500 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
10 can kaybı
Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan hastalardan 410'u iyileşerek taburcu olurken, 10 kişi de hayatını kaybetti.
64 bin kişinin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı kentte, 17 bin kişinin karantina süreci devam ediyor.
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