Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgın sürecinden bu yana 500 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

10 can kaybı

Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan hastalardan 410'u iyileşerek taburcu olurken, 10 kişi de hayatını kaybetti.



64 bin kişinin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı kentte, 17 bin kişinin karantina süreci devam ediyor.