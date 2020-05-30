Adalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 26 Nisan saat 24.00 itibarıyla başlayan ilçeye giriş ve çıkışların kısıtlanması kararının, 31 Mayıs saat 24.00'da sona ereceğini duyurdu.

Adalar Kaymakamlı'ğından şu açıklama yapıldı:

"Adalar'a giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, ilçedeki otel, motel kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, ilçe sınırları içerisinde özel tekneyle seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sona erecektir."