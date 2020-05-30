Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da 15 mahallede 17 bin kişi karantina altında
[Fotoğraf: AA]
Van'da izinsiz yapılan taziyelerle bağlantılı 15 mahallede 17 bin kişi koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında vaka görülen yerlerde tedbir amaçlı karantina uygulanıyor. Sağlık taramaları temiz çıkan yerlerde ise karantina sona eriyor.
Van'da izinsiz taziyelerle bağlantılı Covid-19 vaka sayısı 167, toplamda ise 500'e ulaştı. Vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenin gizli yapılan taziyeler olduğu belirtildi. Kurulan taziye çadırları virüsün hızla yayılmasına neden oldu.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, il dışından taziye için Van'a gelen şahısların vaka sayılarında artışa neden olduğunu belirtti.
Etiketler: karantina koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:26
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