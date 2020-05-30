Koronavirüsle mücadele kapsamında vaka görülen yerlerde tedbir amaçlı karantina uygulanıyor. Sağlık taramaları temiz çıkan yerlerde ise karantina sona eriyor.

Van'da izinsiz taziyelerle bağlantılı Covid-19 vaka sayısı 167, toplamda ise 500'e ulaştı. Vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenin gizli yapılan taziyeler olduğu belirtildi. Kurulan taziye çadırları virüsün hızla yayılmasına neden oldu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, il dışından taziye için Van'a gelen şahısların vaka sayılarında artışa neden olduğunu belirtti.