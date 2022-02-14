Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklu
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Viranşehir ilçesinde, 12 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmış, 29 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem başlatılmıştı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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