Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:10
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