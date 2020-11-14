Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Yelken Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan duyuruya göre, 13.30 Üsküdar-Ortaköy, 13.45 Ortaköy-Üsküdar, 14.00 Üsküdar- Ortaköy, 14.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.00 Üsküdar- Ortaköy, 15.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.25 Çengelköy-İstinye, 16:15 Emirgan-Arnavutköy, 16.50 Arnavutköy-İstinye ve 17.40 İstinye-Çengelköy ve seferleri iptal edildi.
Ayrıca kısa Boğaz turu seferlerinin de gerçekleştirilemediği bildirildi.
Etiketler: Şehir HatlarıSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:01
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