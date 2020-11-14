Yapılan duyuruya göre, 13.30 Üsküdar-Ortaköy, 13.45 Ortaköy-Üsküdar, 14.00 Üsküdar- Ortaköy, 14.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.00 Üsküdar- Ortaköy, 15.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.25 Çengelköy-İstinye, 16:15 Emirgan-Arnavutköy, 16.50 Arnavutköy-İstinye ve 17.40 İstinye-Çengelköy ve seferleri iptal edildi.

Ayrıca kısa Boğaz turu seferlerinin de gerçekleştirilemediği bildirildi.