İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/KCK üyesi 5, DEAŞ üyesi 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.