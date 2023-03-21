Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonları: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/KCK üyesi 5, DEAŞ üyesi 1 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa Terörle Mücadele DEAŞ PKK/KCK
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