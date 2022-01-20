Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonları: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
DEAŞ operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa PKK/YPG DEAŞ Terör Örgütü
Son Haberler
- 17:45
- 17:44
- 17:51
- 17:36
- 17:29
Sıradaki Haber
Bilecik Belediyesi'nde rüşvet alan kişi suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz