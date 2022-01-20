Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki adreste E.H'nin at kesimi yaptığı ihbarını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği operasyonda kesilmiş ve kesilmek üzere olan atlar ele geçirildi.

36 at ve 7 eşek ele geçirildi

Gözaltına alınan E.H. ile ona yer sağladığı öne sürülen B.D. emniyete götürüldü. Savcılık kararına istinaden yapılan aramada şüphelilere ait farklı adreslerde de 36 at ve 7 eşek ele geçirildi.

El konulan at ve eşekler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi çevre koruma zabıta timlerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Öte yandan E.H'nin daha önce de Sakarya Nehri'nin Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiine bakımsız atları getirirken yakalandığı ve hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.