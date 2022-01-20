Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 21 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir'in güneyi (Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Menderes) ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için de uyarı yapıldı.
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