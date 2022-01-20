Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin'de soba zehirlenmesi: 5 kardeş hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin’in Derik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 5 kardeşi zehirledi. Yaşları 2 ile 11 arasında değişen 5 kardeş hastanede tedavi altına alındı.
Derik ilçesinin kırsal Çukursu Mahallesi’nde oturan Sıtkı Çelik, sabah saatlerinde çocuklarının bulunduğu odayı ısıtmak için odun sobasını yakıp, işlerini görmek için evden çıktı.
Rüzgarın etkisiyle sobadan sızan duman içeriyi kapladı.
Bir süre sonra eve dönen Sıtkı Çelik, odaya duman dolduğunu, çocukları 11 yaşındaki Zeynep, 10 yaşındaki Ömer, 8 yaşındaki Emir, 4 yaşındaki İremsu ve 2 yaşındaki Halide’nin baygın halde yattığını gördü.
5 kardeşin sağlık durumu iyi
Sıtkı Çelik’in ihbarı üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mardin
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