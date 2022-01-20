Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın ve Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Rakımın bin metreyi aştığı bölgeler kara gömüldü. Çatılardaki kar birikintileri 1 buçuk metreye ulaştı. Duraklar, yol tabelaları ve araçlar karlar altında kaldı.
Bartın ve Kastamonu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Rakımın bin metreyi aştığı bölgede yer alan Şirinler Köyü de kara gömüldü. Sürücüler, araçlarına ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Bartın - Pınarbaşı Azdavay istikametinde ana arterler ulaşıma açıldı.
Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Bölgede arıza nedeniyle elektrik verilemeyen köylerde arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı Kastamonu
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