Bartın ve Kastamonu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Rakımın bin metreyi aştığı bölgede yer alan Şirinler Köyü de kara gömüldü. Sürücüler, araçlarına ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Bartın - Pınarbaşı Azdavay istikametinde ana arterler ulaşıma açıldı.

Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede arıza nedeniyle elektrik verilemeyen köylerde arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.