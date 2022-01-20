İstanbul'da saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde, silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun, Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti.

Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: DHA]

Saldırganın hemşireyi daha önce de rahatsız ettiği belirlendi

Olay yerine giden polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

Çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

İstanbul Valiliği, şüpheliye ait arşiv araştırmasında “Kasten Yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik” gibi çok sayıda suç kaydının olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Hemşire Ömür Erez'e saldıran şüpheli Rahmi Uygun, İstanbul Bağcılar'da yakalandı. Detayları @trthaber muhabiri Mahinur Ünal aktardı.https://t.co/ls4egGGaus pic.twitter.com/3tw2Z1nue6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2022

Kaçan saldırgan Rahmi Uygun, polis ekiplerinin çalışmasıyla Bağcılar'da yakalandı.