Akdeniz'de biyoçeşitlilik, İç Anadolu'da su kaynakları azalıyor. Marmara'da hem tarım hem deniz canlıları tehlikede. Kuraklık, Doğu Anadolu'da göçü tetikliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu" ile 7 coğrafi bölgenin iklim krizi haritasını çıkardı.

Rapora göre Türkiye'de iklim değişikliğinden etkilenmeyen bölge yok.

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölge Güneydoğu Anadolu

Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, "Bu çalışmamız ile sektörümüzü ve bakanlığımızı daha hazır hale getireceğiz, gelecek nesillere daha sürdürülebilir tarım sektörü bırakmış olacağız" dedi.

İklim değişikliği en çok su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.

İç Anadolu, önlem alınmazsa büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacak. Rapora göre, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölge ise Güneydoğu Anadolu.

Karadeniz'de yaşanabilecek sel felaketleri hamsi popülasyonunu azaltacak

İklim değişikliği yağış rejimini de etkiliyor. Sel ve erozyonun artacağı tahmin ediliyor. Karadeniz sel riski ile karşı karşıya. Yaşanabilecek sel felaketleri hamsi popülasyonunu azaltacak.

Üstün konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir kilogram et üretilmesi için 15 ton suya ihtiyaç var, bir fincan kahve üretilmesi için 170 kilogram suya ihtiyaç var. Bunun için tüm toplumun iklim ile mücadeleye destek olması gerekiyor."

Kuraklığa bağlı üretim çeşitliliği azalacak

Bölge yüzölçümüne göre Türkiye'de, ekili dikili alanın en fazla olduğu Marmara Bölgesi de iklim değişikliğinden nasibini alacak.

Ege'de, kuraklığa bağlı olarak üretim çeşitliliği önemli ölçüde azalacak.

