Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan güvenlik güçleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonrasında belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi.
3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda Helen, Roma, Bizans ve İslam dönemi 744 parça tarihi eser bulundu.
Kaçakçıların elindeki sikkeler ile metal ok uçları ve kamer tokası müze müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser İzmir Kaçakçılık
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