Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da lodos balıkçıları da vurdu
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana lodos etkili oluyor. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi, balıkçı tekneleri denize açılamadı.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.
[Fotoğraf: AA]
Lodos yarın da devam edecek
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun balıkçıların avlanmasını güçleştirdiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 8 santigrat derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Ulaşım
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