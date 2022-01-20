Kastamonu´da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ağlı ve Azdavay ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği iki ilçede araçlar kar altında kayboldu, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.

Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Kar yağmasından çok memnunuz"

Azdavay ilçesine bağlı Tasköy köyü muhtarı Kemal Kuş, bu yıl kışın daha iyi geçtiğini, çok güzel kar yağdığını söyledi.

Azdavay'da 1 metrenin üzerinde kar bulunduğuna işaret eden Kuş, "Bu, tam bir nimettir. Su sıkıntısı olmayacak, bahçelerimiz sulanacak. İlçe merkezindeki araçların çoğu kar altında kaldı. Buna rağmen kar yağmasından çok memnunuz, çünkü kar berekettir." ifadesini kullandı.

Ağlı ilçesi sakinlerinden Kemal Sığmaz da ilçede son olarak 1992 yılında bu kadar fazla kar yağdığını hatırladığını dile getirerek, "Küre Topçular köyüne helikopterle ekmek atmışlardı. O tarihten beri böyle kış olmuyordu. Çok eskilerden bu şekilde kar yağardı ama sonra uzun süre yağmadı. Eski kışlar geri geldi. 3-4 gündür yağıyor, daha da yağacak inşallah." dedi.

Araçlar karın altında kayboldu

Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan ilçede hayat durma noktasına geldi.

Park halindeki araçlar ise kar kütlelerinin altında kayboldu. Araç sürücüleri araçlarını karın altından çıkarmak için çaba sarf etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.