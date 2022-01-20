Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'ya "zirai don" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2022 Cuma sabah saatlerine kadar, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don öngörülüyor.
Çiftçilerin ve ilgililerin, don olayı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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