Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu 15 yaşındaki Eren Bulut, 14 Ocak'ta hazırlık maçına gitmek üzere evden çıktı.

Kurşunlu Mahallesi'nde tren yolundan karşıya geçmek isterken lokomotif çarptı. Ağır yaralanan Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ameliyat edildi.



Sağ ayağı kesilen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eren Bulut kaza gününü anlattı. Raylara indiğinde trenin geldiğini son anda fark ettiğini söyleyen Bulut, "Ne korna çaldı ne bir şey. Ben de yetişmek için hızlıca gidiyordum. Sonrasında uyandım. Herkes başıma toplanmış. Şu an çok iyiyim" dedi.

"Futbolu bırakmayacağım, sonuna kadar devam"

Ayağını kaybeden Bulut, umutlarından ve hayallerinden vazgeçmeyecek. Seçmelere giderken bu kazayı yaşayan Bulut artık Ampute Milli Takımı'na girebilmek için mücadele edecek.

Stoper mevkisinde oynayan Bulut "Yılmayacağım" dedi ve ekledi:

"Milli takım seçmelerine hazırlanıyordum. Bu kaza sonucunda yapamadım ama yine milli takımda oynamak isterim. Yılmayacağım, gece gündüz çalışacağım. Milli takıma seçilmeye çalışacağım. Ampute Milli Takımı'na girebilmek için gece gündüz çalışacağım. Futbolu bırakmayacağım, sonuna kadar devam edeceğim. Herkese söz veriyorum."