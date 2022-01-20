Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Saldırmaya çalışan köpeklere karşı kendini elleriyle savundu
Kars’ta başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun cesareti ise dikkat çekti.
Kars’ta, Yusufpaşa Mahallesinde sokakta yürüyen çocuğa bir anda köpekler saldırdı.
Köpeklerin saldırısına el ve kol hareketleriyle karşılık veren çocuk, geri adım atmadan kendini savundu. Köpeklerin geri çekilmesiyle, çocuk da yara almadan kurtuldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce iki köpeğin çocuğa saldırması, ardından etrafta bulunan köpeklerin koşarak gelmesi ve çocuğun can havliyle kendini savunması yer alıyor.
Son Haberler
- 16:26
- 16:23
- 16:21
- 16:18
- 16:06
Sıradaki Haber
Silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz