Kars’ta, Yusufpaşa Mahallesinde sokakta yürüyen çocuğa bir anda köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısına el ve kol hareketleriyle karşılık veren çocuk, geri adım atmadan kendini savundu. Köpeklerin geri çekilmesiyle, çocuk da yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce iki köpeğin çocuğa saldırması, ardından etrafta bulunan köpeklerin koşarak gelmesi ve çocuğun can havliyle kendini savunması yer alıyor.