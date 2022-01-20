Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar nedeniyle çöken çatı nine ve torununu yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta kar kütlesi nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dr. Mustafa Meydanı'ndaki bir iş yerinin önündeki çatı, üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Çatının altında kalan 51 yaşındaki Anife Kırmızı ve torunu hastaneye kaldırıldı.
Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu, Kırmızı'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı
Son Haberler
- 16:33
- 16:26
- 16:23
- 16:21
- 16:18
Sıradaki Haber
Gaziantep'teki konut projesinin ilk etap kura çekilişi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz