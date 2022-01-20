Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, projenin 18 Ağustos'ta hazırlandığını, 15 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında da başvuruları aldıklarını hatırlattı.

Projenin ilk etabındaki Kuzeyşehir ile Güneyşehir semtlerinde yer alan 860 konutun kura çekimlerini yapacaklarını aktaran Güzelbey, "Bu kura çekimi için yaklaşık 9 bin 60 başvuru gerçekleşti. 562 başvuru, şartlarını karşılamadığı için geçersiz sayıldı. Bugün yapacağımız kura çekimi Kuzeyşehir için olacak. Bunun dışında engelli, gazi ve şehit yakınlarımız için de kuralarımız çekilecek." ifadelerini kullandı.

"Birinci torbada çıkan konut kabul edilecek"

Engelli, gazi ve şehit yakınlarını iki torbadan çekilişe koyacaklarını bildiren Güzelbey, şunları kaydetti:

"Birinci torbadan herkesin kurası gerçekleşecek. Daha sonra ikinci torbayı engelli, gazi ve şehit yakınları için yine gerçekleştireceğiz. Eğer birinci torbadan konutuna ulaşmışsa engelli, gazi ve şehit yakını ikinci kura geçersiz sayılacak. Birinci torbada çıkan konut kabul edilecek. Burada ekstra bir şans vermiş olacağız. Yani, yüzde 10 engelliler için bir konut sayısı belirledik. Önce asil hak sahipleri için kuralarımız çekilecek. 5'inci noterimiz bugün bizlere eşlik ediyor. Daha sonra da yedek üyeler için kura çekeceğiz. Asil olanlar için ön satış sözleşmesini imzalamaları için GAZİ KONUT Ofisi'ne davet edeceğiz. Bu başvurular, ön satış sözleşmesi imzalandığında evraklar da tamamlandığında süreç devam edecek. Eksik evrakları olup da tamamlayamayan kişiler için yedeklerden asile geçişler olacak."

Güzelbey, zeminle birlikte 5 kat şekilde inşa edilen binaların balkonların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarına göre daha büyük olacağını sözlerine ekledi.

Kuzeyşehir'e 2 bin 647 ve Güneyşehir'e 5 bin 615 olmak üzere 8 bin 462 başvurunun kabul edildiği proje kapsamında yapılacak 2 bin 795 konut ile 20 bin kişiye sıcak yuva sağlanacak.

Kura çekilişleri yarın devam edecek.