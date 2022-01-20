Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan 26 yıl 9 ay hüküm giyen firari S.D'nin, ilçede olduğunu tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü adresinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
Etiketler: Antalya
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