İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik Belediyesinde "belediye başkanı danışmanı" olarak kendisini tanıtan, ancak gerçekte belediye iştiraklerinden bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan S. E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğini tespit etti.

Bina ruhsatı için rüşvet istiyordu

Şüpheli yakın takibe alındı. Polis ekipleri S.E'nin yapımı devam eden 42 milyon lira bedelli AVM inşaatının işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini belirledi.

Rüşveti 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet olarak alacaktı.

Para alışverişinin Bilecik Belediyesi'nde yapılacağını öğrenen ekipler harekete geçti.

S.E, seri numaraları önceden alınan 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.