Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli Hudut Kartalları, ülkeden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/3sviOMB4QA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2022
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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