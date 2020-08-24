Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte 441 ekibin dün yaptığı uygulamada, 2 bin 306 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 128 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 34 şahıs ile 19 iş yerine de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 83 bin 600 lira ceza uyguladı.

Covid-19 Çağrı Merkezi ise son 24 saatte 325 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırdı.