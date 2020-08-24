Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde davranışlarından şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Ekiplerin yaptığı üst aramasında araç merkezi kilit kumandası şeklinde ve içinde iki mermi bulunan silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.