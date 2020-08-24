Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşların her gün denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, kentte COVID-19 pandemisi nedeniyle ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 57 kişiye toplam 179 bin 550 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.