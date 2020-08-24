Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan Konya'da, tedbirlere uyulması için sivil toplum kuruluşları da katkıda bulunmaya çalışıyor.

‘Sen Değerlisin Derneği’ üyeleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması ve farkındalık oluşması için kentin en işlek bölgesi olan Zafer Meydanı'nda sosyal deney yaptı.

Uyarılar dikkate alındı

Deney kapsamında beyaz renkli tulumlarını giyen üyeler, ellerinde sedye ile maske takmayanların öncelerine çıkarak, "Sen değerlisin, koronavirüs değil, tedbirsizlik öldürür" diyerek uyarılarda bulundu. Maske takmayı ihmal edenler, onları görünce maskelerini taktı.

"Sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor"

Sen Değerlisin Derneği Başkanı Şerife Çelikol, derneklerinin kısa bir süre önce kurulduğunu belirterek, ''Koronavirüsle mücadelede sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Yaptığımız sosyal deneyle vatandaşlara mücadelenin sağlık çalışanlarına bırakılmaması ve kurallara uyarak mücadeleye destek verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istedik'' dedi.

