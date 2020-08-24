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Muş'ta apartman yangını: ikiz kardeşler hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında, 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.
Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti.
İkiz kardeşler hayatını kaybetti
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan ikiz kardeşler Rabia ve Medine Şavluk hayatını kaybetti, Belinay İmenç ağır yaralandı.
Ekipler tarafından evden çıkarılan İmenç, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, ikiz kardeşlerin cenazeleri ise morga götürüldü.
Etiketler: muş devlet hastanesi Muş ikiz kardeşSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:37
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