Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sele kapılan araçtan son anda kurtarıldı
Giresun’da yaşanan sel sırasında sele kapılan araçta bulunan kişi ekipler tarafından son anda kurtarıldı.
Espiye ilçesinde bir kişi aracıyla seyir halindeyken seyir halindeyken Yağlıdere’de sele kapıldı.
Sürücü selin sürüklediği aracın içinden kendi imkanları çıktı. Selde bir süre sürüklenen sürücü Kaşdibi köprüsünde kurtarılmayı bekledi.
Arama kurtarma çalışmaları için felakatin yaşandığı gece bölgeye giden Trabzon UMKE ekibi kurtarılmayı bekleyen kişiyi buldu. Ekipler köprüden halatla mahsur kalan sürücünü yanına inerek sele kapılmaktan son anda kurtardı.
Selin sürüklediği araç ise hala bulunamadı.
Etiketler: giresun sel kurtarma operasyonu UMKE EspiyeSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:36
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