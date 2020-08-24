Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
Foça'da teknenin batması sonucu kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
İzmir Foça'da batan teknenin bulunmasının ardından, kaybolan bir çocuğu arama çalışmaları sürdürülüyor.
İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, tur yaptırılan 5 metrelik tekne, Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı ile Şermin Özerman, çocukları Çınar Ege Göksoy ve Elif Naz Özerman hayatını kaybetmiş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, kaybolan çocuğu arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor."
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: milli savunma bakanlığı foça batan tekneSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:28
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