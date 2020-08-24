İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, tur yaptırılan 5 metrelik tekne, Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı ile Şermin Özerman, çocukları Çınar Ege Göksoy ve Elif Naz Özerman hayatını kaybetmiş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, kaybolan çocuğu arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor."

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]