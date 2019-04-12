Şanlıurfa'da "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sıvı ve gaz halindeki enerji nakil hatlarından nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verme" suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçakale, Bozova, Eyyübiye, Haliliye ve Siverek ilçelerinde bazı kişilerin örgüt kurarak çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında güvenlik korucularının da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sıvı ve gaz halindeki enerji nakil hatlarından nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA