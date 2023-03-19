Selde 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sırrın Deresi'nde yükselme oluştu. Ekipler dere yatağında ve çevresinde önlemler aldı.

15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Yağışın gece boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da yağış etkili oluyor. Sırrın Deresi yükseldi, ekipler dere yatağında ve çevresinde önlemler aldı.https://t.co/qrVGmD6nSZ pic.twitter.com/O9xt8qKjF8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2023

"Tüm ekipler teyakkuz halinde"

Bölgede sürdürülen çalışmaları inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şu ifadeleri kullandı:

"Selin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri burasıdır. Şimdi yine tedbirlerimizi alıyoruz. Yeniden bir yağış uyarısı aldık. Bu yağış uyarısına istinaden eksiklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu gece bütün araçlarımız ve ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Enkaz kaldırma çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte evlerde temizlik çalışmaları yapıldı. Yarın da aynı şekilde çalışmalar devam edecek. Bütün gayemiz çalışmalarımızı tamamlamak. Bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Ev ve araçlar için hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalarımız sürüyor."