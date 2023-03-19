Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 03:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Çorum’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Samsun-Çorum kara yolu Kaymakçı mevkisi ile Çorum-Mecitözü arasında yoğun sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 03:32
- 02:57
- 02:28
- 02:19
- 02:04
Sıradaki Haber
Malatya-Kayseri yolunda yoğun kar: Birçok araç mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz