Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da polislere saldıran 2 kişi gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını delerek polislere saldıran 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı, saldırganlar gözaltına alındı.
Olay, Şanlıurfa'da Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde polis ekipleri, yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza uyguladı.
Kendilerine ceza yazılmasına karşı çıkan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, polislere saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı şanlıurfa koronavirüsSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:13
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