Olay, Şanlıurfa'da Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde polis ekipleri, yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza uyguladı.

Kendilerine ceza yazılmasına karşı çıkan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, polislere saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.