Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da otomobil öğrencilerin arasına girdi: 11 öğrenci yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobili okuldan çıkan öğrencilerin üzerine sürdü. Kazada 11 öğrenci yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, öğrenci topluluğunun arasına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 öğrenci hastaneye kaldırdı. Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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