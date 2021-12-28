Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de sağanak: Dereler taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. Taşan dereler nedeniyle göle dönen bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin suyu tahliye etme çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak etkili oldu.
Gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki birçok iş yerini su bastı.
Köy yolları trafiğe kapandı
Derelerin taşması nedeniyle Uzunköprü Kırkkavak, Beykonak ile Çöpköy kavşağı su altında kaldı. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, yolu ulaşıma kapattı.
Belediye ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Sağanak
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