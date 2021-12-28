Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da kamyonetle çarpışan otomobil şarampole düştü. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.
İsmail A. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunda aynı yönde seyreden Mustafa A.D'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptıktan sonra şarampole düştü.
Kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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