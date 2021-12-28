Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi önünde, Yusuf Bal yönetimindeki yolcu otobüsü ile Hüseyin Kapan idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan çocuklar Ensar, Emir Talha, Esra ve Pınar Kapan hafif yaralandı. Çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık personeli yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.