Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da 2017 yılında otomobilinin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 4 yıldır tedavi gören Tufan Aşçı, yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Tufan Aşcı, 1 Nisan 2017'de kullandığı otomobil ile rıhtım bölgesinde denize düştü.
Ağır yaralı olarak denizden çıkarılan Aşcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşcı, oksijen yetersizliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 6 aylık tedavi sürecinin ardından hastaneden çıkarılan ve tedavisine evde devam edilen Aşcı’nın durumu zaman zaman ağırlaştı.
Aşcı, yaklaşık 4 yıldır süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Aşcı'nın cenazesi, yarın memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verilecek.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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