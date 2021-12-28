Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarındaki 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki lastik botta farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine hareket geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 56 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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