Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan depo mühürlendi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir depoya baskın yapan ekipler, içeride pek çok gıda ve temizlik ürününün stoklandığını tespit etmesi üzerine depoyu mühürledi.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Adana İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin stoklandığı ihbarı yapılan bir depoya baskın düzenledi.
Depoda farklı markalara ait ayçiçeği yağı, bakliyat, şeker gibi gıda ürünleri ile çamaşır ve bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi temizlik ürünleri tespit edildi.
M.Z'ye ait depo zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Stokçuluk
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