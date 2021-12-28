Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nallıhan ilçe merkezine geyik indi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sabah saatlerinde ilçe merkezine inen geyik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nallıhan ilçesinde kış ayları nedeniyle doğada yiyecek bulmaktan zorlanan bir geyik, sabah saatlerinde ilçe merkezine indi.
Cumhuriyet Caddesi'ne gelen geyik, iş yerini açmaya gelen esnafla karşılaşınca korkup kaçtı.
Geyiğin boş sokaklarda gezinmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Ankara
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